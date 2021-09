Poesia e il canto corale a L’Arte nel Portico, due incontri

Nell’ambito della XXXII edizione di L’Arte nel Portico che si svolge nei giorni 23-24.25.26 settembre 2021 in viale Franceschini angolo via M. Ruini a Colli Aniene l’associazione Periferie organizza due imperdibili incontri poetici, il primo con poeti nei dialetti di Roma e del Lazio e il secondo con poeti in lingua italiana con intermezzi canori del Nuovo Coro Popolare

Ed ecco il programma:

Venerdi 24 settembre ore 17

Reading di poeti di Roma e del Lazio del Premio Scarpellino con la partecipazione di

Leone Antenone – Nicoletta Chiaromonte – Renzo Marcuz – Alessandro Palmieri – Fabio Prasca – Paolo E. Urbanetti – Anna Ubaldi

Sabato 25 settembre ore 17

Reading dei poeti di “Periferie” con la partecipazione di

Valentina Ciurleo – Anna Maria Curci – Bruno Lijoi – Vincenzo Luciani – Helene Paraskeva – Cristina Polli – Claudio Porena – Maurizio Rossi

Intermezzi Musicali del Nuovo Coro Popolare diretto dal M° Paula Gallardo