Poesia e plurilinguismo, il 21 febbraio 2019 all’ITC “V. Arangio Ruiz” di Roma

Il 21 febbraio 2019 all’ITC “Vincenzo Arangio Ruiz” di Roma (viale Africa 109) si terrà la prima giornata di formazione in presenza di “Poesia e Plurilinguismo. Percorsi per un ampliamento dell’orizzonte formativo e letterario”, organizzato dal gruppo Lend Roma – responsabile Cristina Polli – in collaborazione con l’Associazione Periferie – Centro di documentazione dela poesia dialettale V. Scarpellino – di Vincenzo Luciani.

Il 21 febbraio saranno presenti tra i relatori: Manuel Cohen, Anna Maria Curci, Paola Del Zoppo, Viviana Scarinci. Seguirà una Tavola rotonda con Vincenzo Luciani, Manuel Cohen, Paola Del Zoppo, Antonietta Tiberia. Modera: Cristina Polli

Direttore del corso: Cristina Polli

Altre info nella locandina