Polemica sul verde, il Comune risponde al Codacons: “Nessuno spreco, tutto sotto controllo”

Una selva di polemiche, ma anche una risposta netta. Dopo l’esposto del Codacons alla Corte dei Conti, in cui si ipotizzano sprechi di denaro pubblico per alberi “morti di sete” nelle strade della Capitale, arriva la difesa decisa del Campidoglio. E i numeri, a sorpresa, sembrano parlare chiaro.

“Su oltre 30mila alberi messi a dimora, il grado di mancato attecchimento è inferiore al 10%”, fa sapere l’assessorato all’Ambiente, guidato da Sabrina Alfonsi, che smonta punto per punto le accuse di scarsa manutenzione e spreco.

Il Comune, infatti, spiega che ogni albero piantato è “coperto” da un contratto con le ditte incaricate, che prevede innaffiamento regolare, monitoraggio e sostituzione gratuita in caso di fallanza. Se un albero secca? Lo ripiantano, a loro spese, con una nuova garanzia di due anni.

“Sono piante che hanno in media tra i 5 e i 10 anni – sottolinea l’assessorato – hanno un costo rilevante, e alle ditte non conviene affatto trascurarle rischiando di doverle pagare due volte”.

Qualche albero si secca? È previsto. Ma si rimedia

Il Campidoglio non nega che qualche disseccamento sia avvenuto, soprattutto in un contesto climatico sempre più ostile e in quartieri dove l’asfalto e il traffico alzano le temperature, rendendo più difficile la sopravvivenza delle nuove piante. Ma rassicura: “Quelle piante verranno sostituite in autunno. Non per questo smetteremo di piantare. Roma ha bisogno di alberi”.

Anzi, precisa l’assessorato, la percentuale di alberi che non attecchiscono “è al di sotto del 10%, ben inferiore rispetto alla media nazionale e addirittura alla soglia del 15% considerata ‘normale’ per le alberature stradali”. E in alcune vie, i risultati sono stati perfetti: attecchimento al 100% in zone come via dei Gracchi, via De Carolis, piazza Venezia e stazione di Trastevere.

L’attacco del Codacons? “Solo propaganda”

Il Comune respinge al mittente l’esposto del Codacons, definendolo “mera propaganda elettorale” da parte di chi “tenta di screditare il lavoro della giunta Gualtieri sul verde urbano”.

“Quella sul verde – conclude l’assessorato – è un’attività che rivendichiamo con orgoglio, e che continueremo a portare avanti. Roma merita più alberi, non più polemiche”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.