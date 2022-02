Polisportiva Giovanile Salesiana (PGS): una positiva realtà dello sport

La Polisportiva Giovanile Salesiana (PGS) è una positiva realtà dello sport all’interno del Borgo Don Bosco, via Prenestina 468.

Stimolato ed incuriosito dall’ingegnere Marco Compagno, responsabile settore scacchi della PGS, mi reco in via Prenestina 468.

La PGS Borgo don Bosco nasce nel 1965 dalla precedente U.S. CADMEA.

Affiliata alla FIGC, FIP, FITET, FIPAV, FIJLKAM, FIDAL, dal 1999 opera anche nell’area della disabilità.

Coordinata da un consiglio direttivo eletto ogni 4 anni dai soci maggiorenni, svolge numerose attività sportive federali:

-Tennis da tavolo (livello nazionale)

-Judo (livello nazionale)

-Basket: Serie C, Juniores, Cadetti, Allievi, Ragazzi e Minibasket (livello regionale)

-Volley: Serie D Femminile, III Divisione Maschile, Under 17 e Under 13 Femminile e minivolley (livello regionale)

-Calcio: Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Scuola Calcio (livello provinciale)

-Atletica per bambini

Presidente della PGS è Antonello Assogna che informa: “…Abbiamo ben 300 tesserati di cui l’80% under 20, non abbiamo più il campo da calcio da 11, ma abbiamo quello da 5 con ben 50 affiliati e sono un bel numero data la concorrenza che c’è nel quartiere. La scuola di atletica ha quindici iscritti, finalizzata agli under 12, che si allenano 2 volte a settimana. Gli iscritti di Judo (corso fondato nel 1992) sono 12. Gli iscritti al corso di scacchi sono 8 bambini (di cui solo uno in presenza) e 15 adulti. Gli iscritti alla pallacanestro ben 100. Al volley gli iscritti sono 70. Gli insegnanti sono tutti tecnici federali e molti di loro sono laureati in Scienze Motorie”.

Progetti per il futuro?

E qui Antonello Assogna si illumina: “…abbiamo in progetto di formare una squadra di Cricket per i nostri immigrati dal Bangladesh e India; inoltre grazie ai finanziamenti di “Sport e Salute” (ex CONI Servizi), ci occupiamo di ragazzi under 18 appartenenti a famiglie meno ambienti con già oltre 100 iscritti. Abbiamo aderito al progetto della Regione Lazio con una sperimentazione di calcio a 5, sempre indirizzato ai ragazzi in condizioni disagiate”.

Ringrazio Antonello Assogna dandoci appuntamento al Borgo, l’intervista era da remoto.

All’entrata Don Roberto mi fa notare un busto di marmo pregiato raffigurante Don Bosco, dono dell’allora monsignor Montini (al secolo Papa Paolo VI). Don Roberto è la memoria storica del Borgo Don Bosco, che sin dagli anni sessanta ha svolto la meritoria funzione educativa sui ragazzi, “togliendoli dalla strada”.

Incontro don Marco, che ribadisce lo stesso concetto di Don Roberto: ”… al centro del borgo c’è il campo, la Piazza nella quale liberamente i ragazzi possono darsi appuntamento e trovare un luogo di aggregazione e di integrazione. Inoltre il CNOS-FAP Regione Lazio, presso il nostro Centro di Formazione Professionale Borgo Ragazzi Don Bosco, organizza corsi triennali nel settore della ristorazione, meccanico ed elettrico”.

Al termine del triennio viene rilasciato l’attestato di Qualifica Professionale, con la possibilità di proseguire il percorso formativo con un quarto anno di alternanza scuola-lavoro, conseguendo il Diploma di Formazione Professionale; è possibile effettuare anche corsi di informatica con rilascio di certificazione EIPASS.

Lasciando il Borgo, Don Marco mi fa notare i capannoni non agibili: “…occorrono molti soldi per rimetterli a norma e se ci riuscissimo potremmo fare molte più attività”.

“Come per esempio la scuola di teatro e di musica -aggiungo io- e, magari con il sodalizio della associazione che dirigo, Polvere di Stelle”.

Pur vivendo da oltre 50 anni a Roma (e abitato sempre in questo settore) non ero mai entrato nel Borgo, eppure è ben evidente dall’esterno e, da quello che direttamente ho potuto appurare, molto accogliente.

Esco con un miscuglio di sensazioni e di ricordi: mia nonna Maria molto devota a Don Bosco, mi faceva leggere ad alta voce la vita del santo, con la speranza vana che prendessi i voti; “I Salesiani” di Brindisi, che alla fine della messa regalavano i formaggini triangolari di cioccolato e poi i giochi gioiosi ed il calcio, tutto finalizzato al “sogno profetico” di Don Bosco di aiutare i giovani “non con le percosse, ma con la mansuetudine e la carità”.