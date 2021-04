Polisportiva S. Luca A.S.D., si riparte con lo sport

Boom di richieste per il gioco di pallone da parte dei ragazzi/e e ieri 28 aprile ha riaperto la Polisportiva S. Luca A.S.D. in via Luchino Dal Verme 50, nel campo sportivo adiacente alla struttura della Parrocchia di S. Luca Evangelista al Prenestino.

La struttura che abbraccia un ampio territorio dei quartieri Prenestino e Tor Pignattara. Per il momento riapre solo il pomeriggio del lunedì e il mercoledì.

Nell’occasione ho intervistato Giancarlo Muti, Presidente della Polisportiva, il quale ha dichiarato di essere felice di questa riapertura soprattutto per la gioia dei ragazzi che, dopo un lungo periodo di lockdown, possono avere finalmente un momento di sfogo. Giancarlo Muti ha inoltre assicurato che nel campo tutto è sanificato, e i ragazzi devono togliersi la mascherina e disinfettarsi le mani nel momento di entrare e uscire dal campo.

Con le dovute precauzioni, dopo l’annuncio del Presidente Mario Draghi, per le riaperture delle attività, anche quelle sportive hanno ripreso seppure parzialmente le loro.

Un primo passo per il ritorno alla vita normale.