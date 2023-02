Polizia Locale. Avviato tavolo di confronto con organizzazioni sindacali

Si è svolto in Campidoglio alla presenza dell’assessore al Personale Andrea Catarci, del Capo di Gabinetto, del Comandante del Corpo e del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane un incontro con le rappresentanze sindacali per condividere le azioni che l’Amministrazione sta definendo per la Polizia Locale.

Inserimento di nuovo personale, valorizzazione della mission originale e individuazione degli interventi urgenti: questi i temi principali al centro del confronto, con un focus specifico sull’illustrazione delle attività in corso di svolgimento in vista del prossimo concorso della Polizia Locale che, per la prima volta, sarà bandito per 800 posti. Con le sigle sindacali sono stati, inoltre, condivisi i tempi per il reclutamento dei nuovi agenti: la pubblicazione del bando è prevista per l’inizio della primavera ed entro il prossimo autunno le prove concorsuali saranno portate a conclusione, così da permettere l’ingresso dei nuovi assunti tra fine 2023 e inizi 2024

“L’esigenza e l’urgenza di reperire un così rilevante numero di risorse umane – altre si prevede di inserirle con successivi scorrimenti di graduatoria di idonei – sono da ultimo la conseguenza del fallimento della procedura realizzata nella precedente consiliatura: in quella occasione, infatti, a fronte di 500 posti messi a concorso sono stati assunti dall’amministrazione solo 161 Istruttori di Polizia Locale, senza la disponibilità di una graduatoria di idonei da cui poter attingere. Tale esito, oltre a comportare spreco consistente di risorse umane ed economiche, ha fortemente aggravato la carenza di organico del Corpo” dichiara Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale. “Parallelamente, accogliendo la richiesta delle organizzazioni sindacali, stiamo lavorando alla possibilità di percorsi di carriera per valorizzare le tante professionalità presenti, a distanza di oltre 13 anni dalle ultime progressioni interne”.

Infine, nel contesto di un rafforzamento delle specifiche competenze istituzionali del Corpo che riguarderà temi strategici come la mobilità, la tutela dell’ambiente, il contrasto all’abusivismo è stato individuato come prioritario il tema della sicurezza stradale: a fronte del ripetersi di incidenti mortali o molto gravi alla guida, si intende agire per rafforzare sia le azioni di prevenzione sia quelle di contrasto e repressione di comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità

“Nel confronto con le organizzazioni sindacali si è ribadita l’intenzione di rimettere al centro dell’azione della Polizia Locale i temi legati alla mission originale, a partire dalla necessità di rendere più efficienti gli interventi finalizzati alla sicurezza stradale. Agli agenti, ai funzionari e ai comandanti, va il mio ringraziamento e quello di tutta l’Amministrazione per l’impegno quotidiano profuso in un contesto metropolitano complesso come quello di Roma” conclude Catarci.