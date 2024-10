Polizia Locale, controlli su sicurezza stradale e movida, rilevati 1.500 illeciti

Nel corso del fine settimana appena trascorso, controlli a tappeto da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale: più di mille le contestazioni , alle quali si aggiungono oltre 200 illeciti registrati per superamento dei limiti di velocità e guida in stato di ebrezza , che hanno portato al ritiro di 10 patenti.

Verifiche mirate hanno riguardato anche i vari quartieri, da nord a sud della Capitale, interessati dai fenomeni legati alla movida cittadina.

Sono stati quasi 400 le verifiche eseguite dagli agenti presso locali pubblici e attività commerciali, nel corso delle quali sono stati registrati oltre 50 illeciti, in particolare per vendita e somministrazione irregolare di bevande alcoliche, occupazioni di suolo pubblico non a norma, schiamazzi e rumori molesti, nonché per errata trattazione dei rifiuti urbani da parte di bar e ristoranti.

Sanzioni sono scattate anche per un’ attività, nei pressi di Campo de’ Fiori, per aver diffuso musica a porte aperte e, sempre nel Centro Storico, un esercizio è stato sanzionato per somministrazione abusiva di alimenti e bevande.

