Polizia Locale, ferma tre turisti intenti a bagnarsi all’interno delle fontane storiche

Un bagno rinfrescante nel cuore dell’estate romana può costare caro. E non è solo un modo di dire. Tre turisti sono stati multati nel weekend appena trascorso per essersi immersi – letteralmente – nelle fontane storiche del centro di Roma, infrangendo il regolamento urbano e mancando di rispetto a monumenti simbolo della Capitale.

I controlli serrati della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro Storico, hanno portato a sanzioni per un totale di oltre 1500 euro e all’attivazione di ordini di allontanamento (i cosiddetti Daspo Urbani) per i responsabili. L’obiettivo è chiaro: tutelare il decoro urbano e il patrimonio artistico della città più visitata d’Italia.

Il primo episodio si è verificato venerdì pomeriggio, sotto gli occhi increduli di passanti e turisti, in piazza di Spagna. Un cittadino tedesco di 41 anni è stato sorpreso mentre si bagnava nella celebre fontana della Barcaccia, ignorando ogni divieto.

Poco dopo, intorno alle 14, è toccato a un 25enne statunitense, finito nei guai per aver tentato un tuffo nella fontana situata nei pressi dell’Altare della Patria, in piazza Venezia.

Non è finita. Nella tarda mattinata di sabato, ancora a piazza di Spagna, una 53enne originaria del Mozambico è stata a sua volta sanzionata per lo stesso comportamento. Anche per lei è scattata la multa salata e l’allontanamento.

