Polizia Locale in azione e spettacoli per tutti: il successo della prima domenica ecologica romana

Roma si è svegliata ieri domenica 10 novembre in una veste inedita e suggestiva. Per la prima domenica ecologica della stagione, la città eterna ha bloccato il traffico e trasformato le sue strade in palcoscenici a cielo aperto, regalando ai cittadini un’esperienza da vivere e ricordare.

Oltre alla riduzione del traffico e all’aria più pulita, la capitale ha offerto una serie di eventi culturali che hanno unito divertimento e sensibilizzazione ambientale in un’atmosfera di festa condivisa.

Polizia Locale in azione: 1.837 controlli e 218 violazioni contestate

In una città come Roma, i controlli sono stati serrati: la polizia locale, nelle fasce orarie dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30, ha condotto ben 1.837 controlli per garantire il rispetto delle restrizioni al traffico.

Non sono mancate le sorprese: oltre 200 automobilisti hanno ignorato i divieti e sono stati sanzionati con multe. Numeri importanti, che fanno riflettere e sottolineano la necessità di questa stretta per rendere le domeniche ecologiche efficaci e significative.

La prima domenica ecologica tra divertimento e spettacoli:

Oltre 40 gli eventi di intrattenimento e di sensibilizzazione ambientale durante la prima domenica ecologica. A volerli l’assessorato all’ambiente diretto da Sabrina Alfonsi.

Attraverso un bando di Zétema sono state selezionate le proposte delle Associazioni culturali Alt Academy, Circo Verde, Finisterre, Clivis e Officina delle culture.

In cinque diverse postazioni lungo Via dei Fori Imperiali, dalle 10 alle 19 si sono tenuti spettacoli per bambini con clown, trampolieri e giocolieri, concerti di gospel, jazz, musica balcanica e di percussioni brasiliane, marching bands, ensemble di chitarristi e flautisti, un’orchestra con strumenti da oggetti riciclati, teatro e cabaret, performance di breakdance acrobatica, balli tradizionali, danza africana e una parata di danzatori con travestimenti di animali.

“Una bellissima giornata di grande partecipazione, un evento di città con cui si è animato il cuore del centro storico in occasione della prima delle cinque domeniche ecologiche previste per la stagione invernale 2024-2025.

Abbiamo pensato le domeniche ecologiche come fondamentale momento di coinvolgimento della cittadinanza sull’importanza dell’impatto che anche i nostri comportamenti individuali hanno sul miglioramento delle qualità dell’ambiente della città.

Lo abbiamo fatto con il ‘Sabato Blu’, la giornata dedicata al camminare urbano svoltasi lo scorso 12 ottobre in collaborazione con Federtrek, con percorsi in tutti i municipi con cui è stato anche quantificato il risparmio di CO2 rinunciando all’uso della macchina.

Vogliamo coinvolgere la cittadinanza nelle domeniche di stop al traffico rendendole anche giornate di riappropriazione collettiva della città e in momenti di socialità e divertimento per ogni fascia d’età”, ha dichiarato l’assessora Alfonsi.

