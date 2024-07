Polizia Locale: Mattia (Pd), “Si scrive accademia, si legge poltrona da 250mila euro”

“Se fossimo in un talent show, lo potremmo intitolare ‘Poltronissima Rocca’: tale è infatti l’espressione idonea per fotografare l’eloquente ripartizione di fondi regionali destinati a questo nuovo ente inutile, finanziato con un milione di euro complessivi per il triennio 2024-2026 di cui 250mila euro l’anno solo per il futuro direttore, ovvero esattamente il doppio dei 125mila euro destinati agli agenti di Polizia locale, cui si aggiungono 40mila euro per spese di gestione e 10mila per consulenze esterne. Insomma si scrive ‘accademia’, si legge ‘poltrona da 250mila euro”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, commenta la legge sulla cosiddetta “Accademia per la Polizia Locale”, approvata oggi alla Pisana.

“Un termine improprio, da marketing politico, visto che l’Accademia è un ente di alta formazione, riservato solo ad Ufficiali e Sottufficiali e non a tutti gli agenti, come invece sarebbe previsto da una normale Scuola, e dato che si tratta in verità di una nuova Agenzia regionale. – spiega Mattia –

Una scelta assurda visto che, invece di istituire una nuova agenzia, sarebbe bastato incardinare la Scuola regionale per la Polizia locale nella Direzione regionale competente, proprio come fatto dalla stessa Giunta Rocca per altre due agenzie regionali, Protezione civile e Spazio Lavoro, in un’ottica di semplificazione, efficienza e risparmio dei costi.

E invece con questo provvedimento, che ha escluso persino la possibilità di stipulare convenzioni con le scuole già esistenti sul territorio di Roma e del Lazio, i costi lievitano, con grave danno per i le casse pubbliche, gli agenti di polizia locale e le cittadine e cittadini del Lazio”, conclude Mattia.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙