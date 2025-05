Polizia locale, nasce l’accademia regionale. Giunta approva l’adozione dello statuto

Un passo concreto verso una Polizia Locale più preparata, moderna e capillare.

La Giunta regionale del Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha approvato lo statuto di costituzione della Fondazione “Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio”, destinata a diventare un centro di riferimento per la formazione, l’aggiornamento e l’alta specializzazione degli agenti locali.

Una svolta attesa da vent’anni, che mette finalmente in pratica la legge regionale n. 1 del 2005.

Il nuovo organismo, promosso dall’assessore Luisa Regimenti, sarà molto più di una scuola: sarà una piattaforma dinamica e partecipata, capace di dialogare con università, enti locali, corpi di polizia e soggetti privati, per costruire un nuovo modello di sicurezza urbana.

“Si tratta di un passaggio storico – ha dichiarato l’assessore Regimenti – Dopo anni di disinteresse, ridiamo centralità a questi uomini e donne in divisa, vere sentinelle delle nostre comunità.”

L’obiettivo è chiaro: garantire a tutti i corpi di Polizia Locale del Lazio una formazione uniforme, professionale e integrata, in grado di rispondere alle esigenze complesse di città e piccoli comuni.

L’Accademia potrà organizzare corsi manageriali per i dirigenti, seminari di aggiornamento, progetti di ricerca e scambi con istituti italiani ed esteri. Sarà inoltre istituita un’anagrafica unica regionale, strumento strategico per il coordinamento delle attività.

Il logo è stato approvato, le prime fasi operative sono già in partenza. Non si parte da zero: nelle scorse settimane la Regione ha già investito due milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi di 155 Comuni e per corsi sull’utilizzo professionale dei droni.

“La sicurezza – ha aggiunto Regimenti – non si garantisce solo con le leggi, ma con la preparazione di chi quelle leggi le deve far rispettare. E per farlo, bisogna credere nella formazione.”

