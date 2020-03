Polizia Locale: Nel weekend 30mila controlli e 200 persone denunciate

Prosegue l’impegno della Polizia Locale a tutela della salute pubblica: questa mattina 14 le denunce. Nel weekend 30mila controlli e 200 persone denunciate

Nell’ambito del potenziamento dei controlli attuato dalla Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica , sono oltre 30mila le verifiche eseguite dagli agenti e 200 le persone denunciate in questo fine settimana, la maggior parte per spostamenti senza un valido motivo. Questa mattina le pattuglie hanno svolto già circa 10mila accertamenti e 14 i casi in cui è scattata la denuncia.

Disparate le scuse alle quali alludono i cittadini per farla franca, come quella di un uomo, fermato a piazza Venezia, che da Torino, con mezzi personali, ha dichiarato di essere venuto a Roma in pellegrinaggio. Non mancano gli sportivi che non hanno chiaro che l’attività motoria è consentita solo nelle vicinanze della propria abitazione. E’ il caso di un uomo residente a Via Cassia, che faceva jogging a Via del Corso, o di un ciclista, che pedalava in tutta serenità in Via di Acilia ma era residente in zona Laurentina.

Chiuse diverse attività commerciali per mancata osservanza degli orari di chiusura imposti, come ad esempio un’esercizio di vendita di prodotti alimentari in zona Tor Pignattara e una frutteria in zona Balduina, i cui gestori sono stati denunciati.