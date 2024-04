Polizia Locale, operazioni di recupero alloggi Ater occupati abusivamente a Castelverde

Nelle prime ore della mattinata di oggi Giovedì 4 Aprile 2024, gli agenti del GSSU(Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’unità SPE(Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno dato esecuzione ad un decreto di rilascio dell’Ater per tre appartamenti occupati abusivamente, in zona Castelverde.

Durante le operazioni di recupero degli alloggi, avvenute in collaborazione con i Carabinieri del Comando Stazione Roma-San Vittorino Romano ed alcune unità della Polizia di Stato, gli agenti hanno trovato 9 occupanti, tra cui alcuni minori, di etnia Sinti.

Tra di loro, i caschi bianchi hanno individuato una donna, con diversi precedenti penali, tra cui truffa, furto aggravato e ricettazione, su cui pendeva un ordine esecutivo di carcerazione.

La 43enne verrà ora condotta presso la Casa Circondariale di Rebibbia. Al momento sono 6 le persone denunciate per occupazione abusiva, ma ulteriori verifiche sono tuttora in corso anche su altri alloggi dello stabile.

L’iter per il recupero degli immobili è stato avviato dall’Ater a seguito di una segnalazione ricevuta da parte dei Carabinieri del Comando Stazione Roma-San Vittorino Romano, che già il 7 Marzo 2023 vi identificarono 30 adulti e 10 minori, tutti occupanti abusivi delle abitazioni, tra i quali in 18 furono anche denunciati per il furto di energia elettrica ed acqua, che sottraevano senza pagare alcunché alle società di erogazione, mediante pericolosi allacci abusivi.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati