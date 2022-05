Polpette avvelenate e cacche non raccolte, si può fare qualcosa? 

Oggi il mio pensiero va a quelle persone prive di ogni amore verso il prossimo ed in particolare verso quelle innocenti creature che sono i cani. Animali di compagnia e sempre più spesso “unici” affetti di bimbi e anziani.

Si sa che alla Polizia Locale solo nel Municipio V c’è una carenza negli organici di almeno 50/70 operatori ma uno sforzo nelle vigilanza sia nei confronti di chi non raccoglie le cacche (inascoltata se pur Patrocinata dal Municipio V una campagna di Legambiente e Comitato SensoCivico2.0) di questi veri e propri criminali che rilasciano a terra questi esche avvelenate, non sarebbe male.

E sì, perché proprio nella mattinata di oggi 15 maggio è stato segnalato sul giardino del Centro Commerciale di viale della Primavera il ritrovamento di diverse “polpette avvelenate” che una signora ha provveduto a raccogliere e gettarle via.

Non ci resta che ringraziare la signora per il tempestivo intervento e Elisa ed Angela per aver divulgato il vergognoso tentativo di avvelenare gli innocenti amici a 4 zampe!