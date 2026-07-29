Pomeriggio di fuoco a Roma e provincia: vasto incendio di sterpaglie a Pomezia. Allarme per i bomboloni di Gpl interrati

Un pomeriggio ad altissima tensione sul fronte degli incendi per la Capitale e l’area metropolitana.

Dalle prima ore del pomeriggio la centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha dovuto smistare decine di chiamate per roghi di vegetazione esplosi in diverse zone della provincia.

La situazione più critica si è registrata a partire dalle 16:30 circa, lungo la strada provinciale SP101, all’incrocio tra Via della Solfatara e Via Torremaggiore (al chilometro 10), dove si è sviluppato un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che si è rapido esteso ai terreni circostanti.

Corsa contro il tempo per i serbatoi Gpl

A rendere particolarmente delicato l’intervento dei soccorritori è stata la presenza all’interno del terreno avvolto dal fuoco di diversi bomboloni di Gpl interrati.

Le fiamme, alimentate dal vento e dal caldo soffocante, hanno minacciato da vicino i serbatoi di gas, facendo scattare immediatamente le procedure di massima sicurezza e di bonifica delle zone perimetrali per scongiurare il rischio di esplosioni o fuoriuscite di combustibile.

Il dispositivo di soccorso in campo sulla SP101:

Squadre operative: Due squadre d’attacco dei Vigili del Fuoco posizionate a difesa delle strutture e dei serbatoi;

Automezzi speciali: Due moduli specifici per l’Antincendio Boschivo (Aib) impegnati nella penetrazione del fronte del fuoco;

Coordinamento: Presenza sul posto del Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento) per la regia delle manovre da terra e l’eventuale condizionamento dei flussi d’aria.

Mentre le squadre di terra lavorano alacremente per circoscrivere il perimetro del rogo ed evitare che le fiamme intacchino abitazioni o arterie stradali limitrofe, i pompieri sono impegnati nel costante raffreddamento dell’area dove sono alloggiati i serbatoi di gas.

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