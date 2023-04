Ponte Ciclopedonale Valco San Paolo-Pian Due Torri, Matteo Bruno (M5S): Raccolte oltre 600 firme

“In queste settimane abbiamo raccolto più di 600 firme per chiedere al Sindaco Gualtieri la realizzazione del ponte ciclopedonale che permetterebbe di collegare Valco San Paolo a Pian due Torri”.

“Il progetto era stato approvato dal comune di Roma con delibera 85/2005 per poi essere lasciato nel cassetto. A distanza di anni abbiamo deciso di riprendere il progetto in mano in quanto infrastruttura sostenibile e intelligente”.

“Il ponte ciclopedonale consentirebbe a centinaia di studenti provenienti dal Municipio XI di raggiungere le diverse sedi dell’Università Roma Tre in modo sostenibile e di accorciare le distanze con la fermata della Metro B Marconi”.

“Come M5S abbiamo presentato due atti, uno in Municipio VIII e uno in Comune, per dare mandato alle Giunte di attivarsi affinché venga realizzato il ponte ciclopedonale”.

Lo dichiara Matteo Bruno, Consigliere M5S del Municipio Roma VIII.