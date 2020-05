Ponte del 1° maggio, già eseguiti oltre 20mila controlli

Sono già oltre 20 mila i controlli che la Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in atto, in modalità potenziata, già a partire dalla vigilia del 1 maggio , per verificare il rispetto delle norme anti – contagio durante il ponte della festa dei lavoratori, al fine di scongiurare spostamenti insensati verso il litorale o fuori città. Tra giovedì e venerdì, su circa 20 mila verifiche effettuate e più di 2mila eseguite nei parchi e presso le attività commerciali, sono 97 le irregolarità riscontrate.

“La maggioranza dei romani ha dimostrato, finora, un grande senso di responsabilità e auspico che il rispetto delle regole e il buon senso, che sono prevalsi fino a questo momento, proseguano anche dopo il 4 maggio. É indispensabile non abbassare la guardia, per evitare una ripresa del contagio” – sottolinea il Comandante Antonio Di Maggio.

L’attività di vigilanza é tuttora in corso e proseguirà anche nelle prossime ore.

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------