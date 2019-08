Ponte di Ferragosto, proseguono i controlli da parte della Polizia Locale

Potenziamento dei controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale in occasione del ponte di Ferragosto: particolare attenzione alla tutela delle piazze nel centro storico e, nelle zone interessate dal fenomeno della movida, al consumo di alcolici, parcheggiatori e abusivismo commerciale.

Circa 50.000 euro di sanzioni elevate, che hanno riguardato principalmente i veicoli in sosta irregolare e la velocità eccessiva. Ottanta le auto rimosse. Verifiche anche sulla guida in stato di ebbrezza, con accertamenti mirati tramite l’utilizzo di precursore ed etilometro. Oltre 2.000 gli articoli sequestrati: si tratta di accessori per telefonia, souvenir, borse e oggetti vari venduti senza alcuna autorizzazione.

Sono 28 le sanzioni per il mancato rispetto delle regole anti alcol. Una ventina di persone sono state fermate perchè intente in attività di intermediazione di tour turistici o a vendere bottigliette d’acqua senza averne il titolo: emessi altrettanti ordini di allontanamento secondo quanto previto dalla normativa vigente.

Un cittadino di nazionalità italiana di 36 anni è stato denunciato per essersi allontanato dopo aver investito un uomo in piazza Balsamo Crivelli venerdì. Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale hanno fatto scattare subito le ricerche in varie zone della città. Ieri pomeriggio, sentito ormai alle strette, l’uomo si è costituito presso il Comando di via Macedonia, dove è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso. Il veicolo con il quale ha causato l’incidente è risultato privo di copertura assicurativa ed è stato posto sotto sequestro.