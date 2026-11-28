La mostra monografica dedicata al grande artista manierista Pontormo (dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 – Scuderie Quirinale) riunisce pale d’altare, ritratti medicei, affreschi staccati e disegni preparatori, tra cui la celebre Visitazione di Carmignano e il diario autografo dell’artista. Il comitato scientifico guidato da Cristina Acidini adotta un taglio cronologico che ricostruisce gli ambienti originari e dialoga con i grandi maestri del Cinquecento per superare il cliché dell’artista solitario.

I curatori hanno costruito un percorso che unisce oltre 130 opere provenienti dai maggiori musei del mondo (come il Louvre, il British Museum e il Met) e da chiese toscane.

Jacopo Carucci, detto il Pontormo (1494-1557), è stato uno degli spiriti più liberi e irrequieti del Cinquecento italiano, l’artista che ha traghettato la pittura fuori dall’equilibrio classico del Rinascimento per inaugurare la stagione del Manierismo.

La mostra alle Scuderie del Quirinale rappresenta un evento storico: è la prima grande monografica mai dedicata al maestro al di fuori di Firenze e della Toscana, dove Pontormo visse e lavorò per quasi tutta l’esistenza.

Nato a Pontorme (vicino Empoli) e rimasto presto orfano, Jacopo si formò nella Firenze dei giganti, passando per le botteghe di Leonardo, Piero di Cosimo e Andrea del Sarto. Eppure, anziché adagiarsi sulla perfezione armonica dei suoi maestri, scelse una strada solitaria e sperimentale.

Le sue figure si allungano, gli spazi perdono la prospettiva tradizionale e i colori diventano acidi, irreali, quasi fosforescenti. Nei suoi dipinti – dalla celebre Visitazione di Carmignano alla Cena in Emmaus – gli sguardi dei personaggi sembrano attraversare la tela per interrogare direttamente lo spettatore, trasmettendo un senso di sospensione e inquietudine psicologica che ancora oggi appare sorprendentemente moderno.

Cristina Acidini, con Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani, hanno un obiettivo chiaro: superare il mito romantico dell’artista “maledetto”, misantropo ed eccentrico tramandato dalle cronache di Giorgio Vasari.

Da non perdere. Scuderie del Quirinale – Roma – dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027

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