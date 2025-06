Portafogli, borselli e zaini: la Capitale nella rete dei borseggi

Nelle ultime 48 ore Roma si è confermata, ancora una volta, una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo — e purtroppo anche dai borseggiatori.

I Carabinieri, però, non restano a guardare: ben nove arresti sono stati effettuati solo negli ultimi due giorni in varie zone della città, simbolo di un’azione repressiva sempre più serrata contro un fenomeno che affligge quotidianamente le aree più frequentate della Capitale.

Metro e monumenti, il regno dei ladri di portafogli

I luoghi presi di mira sono sempre gli stessi: vagoni affollati, stazioni della metropolitana, caffè turistici e strade centrali.

A Termini, sulla linea B della metro, due ventenni romeni hanno tentato di sfilare il portafogli a un turista tedesco, ma i militari dell’Arma li hanno colti sul fatto.

Stesso copione — e stesso destino — alla fermata Colosseo, dove due giovani bosniache sono finite in manette dopo aver adocchiato il borsello di un cittadino inglese.

Non è andata meglio a una 17enne pizzicata dai Carabinieri in zona viale Libia: con l’aiuto di una 14enne, poi riaffidata ai genitori perché non imputabile, aveva appena alleggerito un turista americano del suo portamonete. Il furto è stato sventato in pochi minuti.

Furti lampo anche nelle vie del centro

Altro colpo (fallito) in via di San Martino ai Monti, dove una turista ungherese aveva appoggiato la borsa a tracolla sulla sedia di un bar.

Due cittadini nordafricani, convinti di avere via libera, hanno afferrato il bottino e sono fuggiti — ma la corsa è durata poco: i Carabinieri della stazione Quirinale li hanno fermati in flagranza di reato.

Anche un 19enne ucraino, attivo nella zona Salaria, è stato arrestato dopo aver derubato un altro turista.

Refurtiva restituita, arresti convalidati

In tutti i casi, le vittime hanno sporto denuncia e i beni rubati sono stati restituiti. Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria, che dovrà ora procedere nei confronti dei responsabili.

