Una conquista sindacale che ridisegna la sicurezza per chi lavora in strada. Da oggi i portalettere di Poste Italiane sono ufficialmente classificati come lavoratori esposti al sole e non più all’ombra. Il cambio di passo arriva dopo la denuncia formale presentata lo scorso 13 agosto dalla Cgil di Roma e del Lazio agli ispettori della Asl Roma 2, un’azione che ha imposto all’azienda la revisione formale del Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Stop alle consegne a rischio e nuove divise con i pantaloncini

Il superamento della precedente classificazione attiva tutele concrete e immediate, soprattutto in vista delle ondate di calore. Tra le misure introdotte figurano pause più ravvicinate già ai primi livelli d’allerta meteo e lo stop al recapito per i lavoratori più vulnerabili, gli over 65 e, nelle giornate climaticamente più critiche, anche per gli over 60. A ciò si aggiunge l’impegno per dotazioni e vestiario finalmente idonei alle alte temperature, compresi i tanto attesi pantaloncini corti.

I prossimi obiettivi: a gennaio il fronte si allarga ai corrieri e agli uffici

La mobibilazione della Cgil e della Slc Cgil non si ferma qui. Già a gennaio il sindacato tornerà al tavolo con i vertici aziendali per estendere la stessa equiparazione ai corrieri — attualmente ancora inquadrati come lavoratori all’ombra — e per affrontare le criticità legate agli uffici monoperatori e alla climatizzazione degli ambienti di lavoro.

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