Potature in arrivo nel V Municipio

L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, nel corso dell’ultima rubrica “Assessore Informa” ha dato aggiornamenti in tema “verde verticale”. Lo ha fatto anche per rispondere ad alcune richieste di potature sollevate da alcuni cittadini.

Nel bilancio previsionale del 2020 una notevole quantità di fondi è stata investita proprio sul verde verticale. Pulcini ha ricordato: “Abbiamo investito ben 600mila euro per piantare nuove alberature che verranno collocate in varie zone e aree verdi del Municipio. Verranno sostituiti quindi alberi che, per interi decenni, non hanno mai ricevuto alcun tipo di cura o manutenzione. Ricordo che abbiamo, solo nel nostro territorio, un patrimonio di ben 30mila alberi e, ovviamente, i problemi decennali non si possono risolvere in pochi mesi”.

Non solo, in tema potature, l’Assessore ha comunicato che, proprio durante la settimana, sono state stabilite le priorità di potature. Pulcini ha quindi comunicato l’elenco delle vie dove, nelle prossime settimane, si interverrà: Via Acqua Bullicante, Via di Tor Pignattara, Viale Alessandrino, Via Montecuccoli, Via Dulceri e Largo Bartolomeo Perestrello.

“Stiamo per intervenire dove ci sono criticità legate all’eccessiva crescita degli alberi (in alcuni casi sono arrivati all’altezza dei balconi delle case). Ricordo ai cittadini che gli interventi sulle alberature si possono fare solo in un determinato periodo agronomico dell’anno. Continueremo quindi a pianificare, insieme al Servizio Giardini e al Dipartimento Ambiente, gli interventi con una programmazione puntuale e capillare”.