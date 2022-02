Ci credevo lo scorso anno, quando scrivevo tanto di PNRR e del nuovo Governo, che ce l’avremmo fatta a prendere per le corna il toro della drammatica situazione italiana.

Ci saremmo subito rimboccate le maniche, avremmo avviato le riforme necessarie, avremmo coinvolto tutti gli Enti Locali, le Associazioni, le Fondazioni, il Terzo Settore, per definire progetti innovativi e distribuiti nel Territorio, sui temi fissati come strategici dal Next Generation EU, coinvolgendo tutti a proporre, a decidere e ad agire, in fretta.

Invece la nostra pochezza è di nuovo venuta a galla. Dibattiti francamente sciocchi, dopo il miracolo del vaccino, la assoluta carenza di menti pensanti per abbozzare riforme, la assoluta mancanza di iniziativa parlamentare e politica, culminata con l’approvazione, l’ultimo giorno utile, della legge di Bilancio 2022 e con la settimana di Via Crucis priva di qualunque barlume di scienza politica, con la riconferma di Mattarella al Colle, hanno messo in riserva il serbatoio della speranza.

Poi, non è bastato. La carenza drammatica di materie prime e di gas ha portato in seconda linea la strage dei 150.000 morti per Covid e poi il sospiro di sollievo della discesa della curva dei contagi.

Quest’anno l’industria italiana deve pagare bollette superiori del 40% rispetto all’anno scorso e perciò la sua competitività verso l’estero è fortemente diminuita, con prospettive per questa povera cara Patria al minimo storico!

1.Non abbiamo chiaro il concetto che una nuova impostazione innovativa delle riforme e del PNRR deve partire dal basso, dal territorio, coinvolgendo Sindaci e operatori locali, e non imposta da disposizioni verticistiche, che non sanno di realtà né di prassi. Le camere di regia sono fatte dagli stessi politicanti, che non sanno trovare un nuovo Presidente del Consiglio. Ripercorriamo gli stessi cammini fasulli, che ci hanno messo all’ultimo posto in Europa nella classifica dei Paesi che hanno speso contributi europei nei vari settori. Italia 38%, ultima con la Croazia (che però è entrata in UE nel 2013). Finlandia 75%, prima assoluta! E oggi parliamo dei dibattiti fra Nord e Sud (i polli di Renzo Tramaglino) e di come fare”le porte girevoli” nella riforma della giustizia!

Ma sono questi i problemi? Così aiutiamo il Paese ad avere processi veloci e i Borghi del Sud e del Nord a fare innovazione, coesione, solidarietà?

Abbiamo preso 50 grossi progetti vecchi, abbiamo aggiunto nei titoli la parola “sostenibile” e abbiamo fatto il PNRR. E le risorse intellettuali, i professionisti, i gestori manageriali centrali e locali dove sono? Pensate: 40 miliardi di euro verranno spesi per realizzare ferrovie migliori, come si diceva 15 anni fa, per “spostare il trasporto merci da gomma a ferro e abbassare l’inquinamento”. Le tabelle del Governo scrivono che il livello di CO2 si abbasserà solo dell’1 (uno) per cento! Questa è transizione ecologica?

Col coinvolgimento dal basso verso l’alto miglioriamo la situazione!

2. Le fonti energetiche. Chi dice che l’aumento dei prezzi del gas dipende dalla crisi russo-ucraina, dice il falso. Noi italiani (povera cara Patria) siamo messi molto male per disponibiltà di fonti energetiche, i peggiori nel G8. Non solo perche’ abbiamo fatto referendum nefasti, non solo perché non abbiamo saputo a suo tempo impostare un approvvigionamento di risorse “interno” (il gas dell’Adriatico lo abbiamo consegnato ai Croati e il petrolio lucano è servito per pagare gli imbrogli di qualcuno), ma anche perché non abbiamo rifatto da decine di anni un nuovo Piano Energetico, con il supporto degli Enti di Ricerca, contando su Eni ed Enel, incaricando Menti Superiori a trattare coi Grossi Fornitori, come faceva Mattei.Ebbene, non solo non abbiamo impostato alcuna strategia, ma abbiamo scelto di fare gli “sboroni”.

Abbiamo cambiato i contratti di fornitura a lungo termine, sicuri, affidabili senza scossoni, che permettevano di fare piani affidabili, con contratti a BREVE TERMINE, soggetti agli andamenti dei mercati e alle oscillazioni capricciose dei nostri tempi.

In un primo periodo ci abbiamo guadagnato, ma quando la politica, le pandemie, le crisi mondiali immancabili hanno cominciato a farsi sentire, i produttori hanno preteso giustamente di alzare i prezzi all’aumentare vertiginoso della domanda!

Per tutte le altre materie prime, stiamo come gli altri Paesi UE e con loro possiamo fare squadra (vedi la strategia di aumentare la produzione dei componenti elettronici, staccandosi dal predominii asiatico), con l’Europa possiamo difenderci e reagire.

Ma per le Fonti energetiche NO! Siamo SOLI.

Siamo scoperti, deboli, siamo il ventre molle della UE. Quasi tutti gli altri Paesi hanno fatto investimenti sulle infrastrutture produttive, differenziando le fonti ed elaborando piani alternativi a seconda dell’andamento dei mercati, noi NO!

Abbiamo rifiutato il nucleare, dimenticando che importiamo energia elettricità nucleare dalla Francia e che vicino ai nostri confini abbiamo centrali nucleari di altri. In Inghilterra due giorni fa nel reattore a fusione nucleare, frutto anche della ricerca di scienziati italiani di Frascati e Padova, si è raggiunto un obiettivo fondamentale inimmaginabile.

Ora noi siamo in un particolarissimo cul de sac: abbiamo un maledetto bisogno di gas e petrolio e i produttori battono cassa.

Dobbiamo muoverci. Il nostro Governo, Draghi o il Ministro degli Esteri o il Ministro dello Sviluppo Economico, invece di dare segni di stanchezza (andando l’uno a fare passeggiate a Genova in barca, il secondo accogliendo il suo garante pacificatore all’hotel Forum, il terzo disertando i CdM per fare ritrovare credibilità al suo leader squagliato al sole) devono alzarsi dai loro scranni e andare a parlare con Putin, con l’Algeria, la Libia, l’Iran, il Kazakistan, etc etc e devono fare accordi politici, a lunga scadenza, che ridiano serenità alle nostre industrie, piccole, grandi e medie, agli artigiani, alle famiglie. Ci dobbiamo svegliare e agire, da soli, perché siamo noi italiani a stare maledettamente messi male!

CARA POVERA PATRIA NOSTRA, devi rialzarti e ricominciare a crederci…