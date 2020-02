Povero Parco di Tor Tre Teste

Ormai da tempo, Il Parco di Tor Tre Teste, via delle Nespole e Via Pietro Castelli, due delle vie di accesso al parco stesso, versano in una situazione quasi totale di incuria e abbandono.

Alberi caduti, mucchi di rami a terra, panchine divelte, sentieri stradine varie sconnesse, sporcizia ecc.

Ma la cosa più grave è la presenza di topi in alcuni punti del parco: nel mucchio di rami all’interno del parco, dietro la postazione dei cassonetti all’inizio di Via Pietro Castelli, se vedono almeno 5 o 6 che scorrazzano allegramente, e sicuramente hanno fatto anche le tane perché la intorno ci sono diverse buche.

Peccato vedere il parco ridotto in tale stato ….era così bello.

Spero quanto prima in un intervento di riqualificazione del parco, con derattizzazione, risistemazione delle stradine e delle alberature e di pulizia in generale. Tutto questo affinché i cittadini del V e VI municipio, possano riavere quanto prima il bel parco di una volta, dover poter andare a passeggiare, a svolgere attività all’aria aperta, o dove semplicemente andare a trascorrere il proprio tempo libero in assoluta serenità.

Stefano Corrias