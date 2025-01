Prato via Teulada, chiesta assegnazione per realizzare parco pubblico

Con la memoria approvata dalla Giunta Capitolina nella seduta di ieri, 14 gennaio, su proposta dall’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, Roma Capitale si fa promotrice della richiesta all’Agenzia del Demanio di apertura di un tavolo interistituzionale di confronto per pianificare e definire le modalità di assegnazione delle aree libere del Prato di via Teulada all’amministrazione capitolina, anche mediante l’attivazione di accordi di collaborazione per la gestione condivisa.

L’atto si inserisce all’interno della complessa procedura collegata al previsto ampliamento della Città Giudiziaria di piazzale Clodio, per la cui realizzazione il 10 luglio del 2024 è stato firmato un nuovo protocollo d’intesa – che aggiorna un atto analogo siglato nel 2019 – tra Ministero della Giustizia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio e Roma Capitale.

Il nuovo protocollo prevede il rinnovo del tavolo tecnico, con il coinvolgimento diretto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.

Il tavolo tecnico è incaricato di definire le procedure per la realizzazione dell’intervento, elaborare il cronoprogramma dei lavori, supportare la centrale di committenza nell’aggiornamento del progetto e individuare gli elementi base del successivo concorso di progettazione, nonché predisporre il piano di interventi di compensazione ecologica.

“Con questa memoria – commenta l’assessora Sabrina Alfonsi – diamo seguito a quanto affermato al momento della firma del protocollo d’intesa da parte del Sindaco Gualtieri. Il Prato di via Teulada rappresenta una delle poche aree verdi del quartiere Della Vittoria, facilmente accessibile da parte dei cittadini.

La realizzazione del nuovo polo giudiziario, come richiesto da Roma Capitale, dovrà aver luogo utilizzando per quanto possibile le aree già asfaltate e le strutture esistenti, minimizzando il consumo di suolo, con l’obiettivo di garantire una sostanziale riqualificazione dell’intero quadrante.

Proprio per garantire questo risultato abbiamo scelto di partecipare attivamente al tavolo tecnico attraverso un rappresentante qualificato“.

“Gli studi più recenti in tema di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici – prosegue l’assessora Alfonsi – ci dicono che già oggi l’area di piazzale Clodio, per l’elevata presenza di superfici in cemento e asfalto, rappresenta una delle “isole di calore” più rilevanti della città.

Per mitigare per quanto possibile tale effetto, con l’atto approvato oggi in Giunta vogliamo dare un contributo per salvaguardare gli spazi verdi di questo quadrante, avviando il percorso di confronto con l’Agenzia del Demanio finalizzato all’assegnazione a Roma Capitale, nella forma che sarà ritenuta più idonea, delle aree libere del Prato di Via Teulada non direttamente interessate dal progetto di ampliamento, per destinarle alla realizzazione di un parco pubblico, fruibile da parte della cittadinanza”.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.