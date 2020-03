Precisazioni dell’assessore Pulcini a nostro articolo su nuove piantumazioni alberi

In merito all’articolo pubblicato dalla nostra testata il 7 marzo, dal titolo “Nuove piantumazioni di alberi nel V Municipio. Bene, ma…”, l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini ha chiesto la rettifica e la pubblicazione di quanto segue:

“Vorrei precisare alcuni aspetti sulle piantumazioni che stiamo effettuando nelle aree verdi territoriali insieme ai volontari di associazioni, comitati o gruppi di volontari. Innanzitutto nell’articolo è stato messo tutto in “un grande calderone”. Ci tengo quindi a sottolineare che alcune piantumazioni sono state effettuate in aree in carico al Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, altre in aree di competenza del Municipio. In entrambi i casi si è chiesto regolare nulla osta agli uffici competenti. Nell’articolo si parla, poi, dell’atto di impegno che dovevano firmare le associazioni per assicurare la manutenzione degli alberi. Tale impegno va formalizzato solo nei casi in cui si tratta di piante acquistate con fondi comunali e non per quelle ricevute come donazioni liberali. Bisogna specificare che, nel caso dell’area verde adiacente al Parco di Tor Sapienza, entrata su Via Giorgio De Chirico, si è trattato proprio di una donazione effettuata direttamente dall’associazione La Loggia Verde degli Offuscati. Per quanto riguarda invece “Alberi in periferia”, le loro serate di teatro e musica servivano proprio a raccogliere fondi per piantare nuovi alberi, come espressamente dichiarato.

Mi è stata mossa poi l’accusa di aver scelto delle aree dove piantare nuovi alberi senza aver fatto prima uno studio del terreno o delle analisi. Chiarisco che quest’ultime vanno fatte solo ed esclusivamente se c’è un rischio oggettivo di contaminazione e è comunque competenza della Regione Lazio, tramite L’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA), monitorare lo stato di salute dei suoli, non del Comune.

Ultimo punto: la scelta dei comitati che si occuperanno degli alberi. Parliamo di iniziative libere, spontanee, chiunque può prendersi cura delle essenze arboree. Forse ci dimentichiamo che ci troviamo di fronte a beni comuni e come tali devono essere condivisi da tutti i membri di una specifica comunità. La proprietà è quindi collettiva e l’uso civico. E’ chiaro però, ci tengo a ripeterlo, che mi sono sempre assicurato che, per ogni spazio, ci sia qualcuno a prendersene cura effettivamente, per il periodo strettamente necessario per l’attecchimento. Superata questa fase, gli alberi o le piante avranno l’ordinaria e normale manutenzione che hanno tutte le aree verdi presenti nel nostro territorio. Ricordo, anzi, che il lavoro della nostra Amministrazione, che personalmente seguo costantemente con continui sopralluoghi e, se del caso, effettuando le opportune richieste agli uffici competenti, ha portato oggi ad avere buone condizioni manutentive sul 90% dei parchi del Municipio, sul totale di 247 ettari di verde in carico al Servizio Giardini. A ciò si aggiungono gli interventi strutturali su panchine, aree ludiche, nuovi impianti di illuminazione. Ho intenzione di continuare su questa strada grazie al prezioso supporto di quei cittadini che hanno compreso che per migliorare le condizioni della nostra città tutti siamo chiamati ad avere senso di responsabilità e spirito di iniziativa. Mettere a dimora alberi non è solo un gesto che fa bene all’ambiente, ma un gesto di civiltà.

Continuerò a supportare il lavoro propositivo delle persone che vogliono migliorare attivamente e concretamente la nostra città”.