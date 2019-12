Precisazioni dell’assessore Pulcini sul parco Tor Tre Teste

“Come Assessore – informa l’assessore municipale all’Ambiente Dario Pulcini – avevo già sollecitato per risolvere la questione ‘ratti’ il 24 luglio 2019 inviando una segnalazione al Dipartimento Tutela Ambiente.

“Dopo la mia comunicazione erano state infatti posizionate delle trappole nell’area verde e il problema topi sembrava risolto.

Purtroppo le trappole sono state danneggiate da ignoti e, aggiungo, da incivili.

“Per quanto riguarda le perdite d’acqua, invece, avevo chiesto degli interventi al Dipartimento Ambiente, più volte, per risolvere la questione ma non hanno ancora risolto.

“Le problematiche si erano ripresentate nonostante non mi fossero state segnalate e pur mettendo a disposizione molteplici occasioni e canali per ricevere segnalazioni e consigli da parte della cittadinanza me ne sono accorto da un post pubblicato su un gruppo Facebook di un quartiere (Tor Tre Teste) qualche giorno fa.

A questo punto, appena saputo del problema, il 15 dicembre, ho di nuovo sollecitato il Dipartimento”.

L’Assessore nella nota risponde poi così alle critiche mosse dal consigliere Francesco Figliomeni: “Il vice Presidente dell’Assemblea Capitolina, Francesco Figliomeni, invece di pensare ad approvare il bilancio e a occuparsi di tutte le problematiche della cittadinanza continua a parlare solo del nostro territorio lanciando allarmismi e facendo propaganda tipica della vecchia politica, per attestarsi meriti che non ha.

A differenza di quanto dice io già ho informato chi di dovere del problema e, soprattutto, ho mandato gli opportuni solleciti prima di lui che lo ha fatto il 17 dicembre.

Non è vero che il parco non viene monitorato e che è stato abbandonato: ho fatto intervenire diverse volte il Dipartimento per la pulizia e lo sfalcio delle aree verdi e proprio un paio di mesi fa ho fatto sistemare le panchine ammalorate mettendo in sicurezza anche l’area ludica”.

Pulcini ha poi concluso dicendo: ”Ci muoviamo su più fronti e su un territorio vasto con problematiche che negli anni non erano mai state affrontate prima da consiglieri di destra e sinistra. Per questo, per cercare di intervenire in maniera celere, abbiamo bisogno anche di voi cittadini, i primi che possono constare ciò che va e non va nel Municipio. Con l’occasione ricordo quindi che per ogni problema o quesito potete scrivermi al mio indirizzo istituzionale: dario.pulcini@comune.roma.it. La mia porta è sempre pronta per ascoltarvi e collaborare insieme per una città ricca di aree verdi decorose”.