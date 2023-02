Premiate le aziende commerciali e artigianali del V Municipio con oltre 25 ani di storia

L’8 febbraio 2023 presso la Sala della Parrocchia di San Felice da Cantalice, si è svolta una particolare e insolita manifestazione All’evento che ha riguardato le aziende commerciali e artigianali che da oltre 25 anni operano nel nostro territorio, organizzato da Rete imprese Castani, rappresentata dalla presidente Monica Paba, e con il patrocinio del V Municipio e della Regione Lazio.

Oltre trecento le persone intervenute in rappresentanza delle proprie attività premiate con un significativo riconoscimento da Mauro Caliste Presidente del V Municipio, dall’Assessore al Commercio Marco Ricci, da Antonio Liani Presidente della Commissione Commercio, Massimiliano Valeriani Assessore Politiche Abitative, Urbanistica della Regione Lazio. Il Parroco di San Felice da Cantalice ha ospitato il gentile pubblico e partecipato all’iniziativa.

Monica Paba è stata perfetta in tutta la condizione dell’evento, per i fotografi in sala e per il rinfresco per gli ospiti.

In sala presenti il Direttore di Abitarearoma.net il giornale del territorio con il figlio Enzo.

Difficile e troppo lungo sarebbe indicare tutti i nominativi delle ditte premiate, un’autentica miniera di risorse del nostro territorio. A tutte l’augurio di lunga vita!

Per riuscire a premiare tutti la cerimonia si è protratta oltre alle due ore, in cui ci sono stati tanti momenti emozionanti, in quanto ogni persona premiata svolge la sua attività nel vastissimo territorio del V Municipio, per questo risulta ancor più famosa nel suo territorio, quartiere, strada.

Tra i presenti in sala personaggi come il Signor Napoleone molto noto per per la sua attività di rivenditore di ricambi per moto, forse a suo tempo unico fornitore dei ricambi delle Vespe e Moto Guzzi e altro. Spesso fra amici sparsi in tutto il territorio si sentiva dire “ho la moto rotta, vada da Napoleone per acquistare il pezzo di ricambio della mia moto”.