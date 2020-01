Premiate scuole di Tor Sapienza in Campidoglio

Gli alunni delle scuole di Tor Sapienza hanno vissuto l’11 gennaio 2020 un pomeriggio molto emozionante con la XXVII edizione della manifestazione “L’emozione del Natale”.

“Per il terzo anno – dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina – l’iniziativa si è svolta in Campidoglio nella splendida cornice della sala della Protomoteca e che da sempre viene organizzata e finanziata da Mario Marchetti, in collaborazione con i docenti delle scuole ben coordinati dal dirigente scolastico Lucia De Michele e dalla instancabile Silvia Carlini dello staff organizzativo.”

Tantissimi i disegni pervenuti alla giuria e più di 70 sono stati gli alunni premiati che, oltre ad alcuni docenti delle scuole Gesmundo, Pizzicaroli, Salvo D’Acquisto e Nostra Signora della Neve, sono stati accompagnati dai genitori e dai familiari che sono apparsi molto commossi.

“Come già accaduto negli anni scorsi – ha commentato Francesco Figliomeni – sono felice di aver fornito il mio contributo all’organizzazione a questa significativa manifestazione così longeva che riesce a far elevare dal punto di vista culturale ed artistico un quartiere che anche nel recente passato è stato anche bistrattato dai media e da certa politica distratta che invece si dovrebbe attivare per far risollevare una periferia con molte criticità dal punto di vista sociale”.