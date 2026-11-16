Nella sala del Centro Culturale Lepetit, a Tor Tre Teste, domenica 15 novembre 2026 a partire dalle ore 16.30, un folto e attento pubblico ha partecipato all’ultimo atto del Premio Nazionale “Stanza della Cultura 2026” con i vincitori delle tre categorie: over 50, under 50 e under 30.

Dopo un’introduzione musicale a cura del DJ Luca Margarita e del “Farmarocker” Stefano Federico – ideatore del premio e componente della Giuria – il conduttore nonché giurato Maurizio Rossi ha dato la parola al Presidente del V Municipio Mauro Caliste.

«Il Premio Nazionale “Stanza della Cultura” – ha affermato – è un’importante iniziativa culturale, che valorizza la scrittura, la creatività e il talento di tanti autori, dando spazio a racconti inediti e a nuove voci della letteratura italiana. Manifestazioni come questa, rappresentano un’occasione di crescita, confronto e partecipazione, contribuendo ad arricchire il tessuto culturale e sociale del nostro territorio. La cultura è un patrimonio da custodire e promuovere, perché un territorio cresce anche attraverso le idee, le parole e la capacità di raccontarsi. Complimenti a tutti i partecipanti e a chi ha reso possibile questa importante iniziativa!»

Gli altri componenti della giuria del premio – Maria Mimmo, Vincenzo Luciani, Stefano Federico, don Domenico Vitulli, Giorgio Grillo, hanno ricordato l’importanza e la novità del Premio, nato per promuovere la scrittura creativa, nella “Stanza della Cultura” un piccolo spazio messo a disposizione dalla farmacia Federico, a Tor Tre Teste, sulla via Prenestina, dove si legge e si conversa di letteratura e di arte in genere e si espongono opere.

Il presentatore ha ricordato e ringraziato i sostenitori del Premio – Associazione Pillole Art, Associazione Periferie, Aps Partenope, l’Incontro Aps, il Centro Culturale Lepetit, la Parrocchia S. Tommaso d’Aquino, la Fondazione Paolo Bulgari, l’Agenzia de Le Generali Assicurazionini di corso Trieste, la Farmacia Federico, Doc e Giovanni Rossello, Marco Brandi, Massimiliano Vando, Enrico De Martinis.

Ha dato quindi il via alla Cerimonia di premiazione, iniziando dagli over 50 e a seguire. I primi tre di ogni categoria hanno letto un brano scelto del loro racconto, ascoltato lettura della motivazione ad opera del presidente Sirleto e ricevuto i premi e le targhe; gli altri due classificati di ogni sezione hanno ascoltato la motivazione della giuria e avuto anch’essi un premio.

Maurizio Rossi ha rivolto alcune domande agli scrittori, per esplicitare l’occasione o il motivo del tema trattato nel racconto. Tutti i quindici autori sono stati inseriti nella piccola Antologia 2026, con il racconto, note biografiche e la motivazione del riconoscimento.

Particolarmente apprezzati i giovanissimi vincitori della categoria under 30, in particolare Cristina Nobile di 12 anni e Giacomo Pecoraro di appena 10.

Tutti i concorrenti – non solo i vincitori – hanno mostrato un notevole livello di scrittura e un’originalità di temi, rendendo impegnativa la selezione dei 130 racconti presentati e la scelta dei premiati.

Luca Margarita e il Pharmarocker con loro brani musicali originali e un video sul Parco Tor Tre Teste-Alessandrino, ottimamente montato con le belle foto Angelo Calabrese hanno favorito la partecipazione emotiva dei numerosi presenti.

La foto di gruppo e un ricco buffet, sono stati l’occasione di un piacevole scambio di suggestioni e impressioni e un’ottima conclusione della serata.

A questo link tutti i vincitori della II edizione del Premio Nazionale Stanza della Cultura 2026

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