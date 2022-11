Premiati i vincitori della XII edizione del Premio Scarpellino 2022

Il 19 novembre 2022, presso il Centro culturale Lepetit, in via Lepetit 86 si è svolta la cerimonia di premiazione della XII edizione 2022 del Premio di poesia e stornelli inediti nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” alla presenza di un numeroso e attento pubblico.

La manifestazione culturale, organizzata da L’INCONTRO Associazione Culturale Tor Tre Teste Aps con la collaborazione dell’Associazione Periferie, si è aperta con un un trascinante canto introduttivo magistralmente eseguito del Duo Bossa Breezin’ Mood di Chiara Forbicioni (voce) e Maurizio Giulio (chitarra). Il Duo ha magnificamente e gradevolmente contrappuntato l’intera serata riscuotendo meritati applausi.

Dopo un saluto del Presidente dell’associazione L’Incontro Giorgio Grillo che ha ringraziato i poeti, la Giuria, i collaboratori e gli sponsor, Vincenzo Luciani ha brevemente ricordato la figura e l’opera di Achille Serrao del quale quest’anno ricorrre il decimo anniversario della morte. Per perpetuare la memoria di Serrao, tra l’altro ideatore del Premio Scarpellino, è stata lanciata una raccolta di firme per chiedere al Comune di Roma l’intitolazione di una strada della Capitale.

Il presentattore Angelo Blasetti ha letto una poesia di Serrao ed una di Scarpellino poesia di Achille Serrao tratte dall’opuscolo edito da Cofine ed offerto a tutti i partecipanti.

Ha poi ringraziato i membri della Giuria Cosma Siani, Sandro Bari, Paolo D’Achille, Franco Onorati, Paola Cacciotti, Francesca Dragotto, Aurora Fratini, Giorgio Grillo, Vincenzo Luciani, la Famiglia di Vincenzo Scarpellino e la vedova Pina e gli sponsor: Istituto Tecnico Pagliaro, Pilloleart e Farmacia Federico, Parrucchiera ed estetista Mirò, Panificio Giovanni Rossello, Associazione Polvere di Stelle, Enoteca Cardeto, Galleria Il Mondo dell’Arte, Sogester, La Rigenera.

Anche a nome del Presidente del V municipio Mauro Caliste, la consigliera municipale Olga Di Cagno ha rivolto un breve messaggio di felicitazione e di congratulazione per i risultati del Premio letterario e l’impegno ad onorare il poeta Achille Serrao.

Sono poi stati premiati i poeti Vincenzo Lanna della sezione Stornelli e della sezione poesia i finalisti Paolo E. Urbanetti, Leone Antenone, Silvia Cerroni (terza classificata), Nicoletta Chiaromonte (seconda classificata) e il vincitore della XII edizione Luciano Gentiletti.

Per tutti in premio, dopo la lettura dei loro testi, il conferimento di una targa, una grafica Galleria Il Mondo dell’Arte, un prodotto di Vini Cardeto e libri di Edizioni Cofine.

Un canto finale del Duo Bossa Breezin’ Mood ha magnificamente concluso la Premiazione. E per concludere nel migliore dei modi la serata il presentattore Angelo Blasetti che ha condotto con consumata abilità la manifestazione, dando appuntamento per la XIII edizione 2023 ha invitato tutti a rimanere per un gradito momento conviviale offerto dagli organizzatori.

Il video della Premiazione è sul canale you tube “Vincenzo Luciani”