Premiati in Campidoglio autisti e tassisti eroi

Premiati nella giornata di ieri 20 dicembre in Campidoglio uomini e donne autisti dell’azienda comunale del trasporto pubblico Atac e tassisti, che si sono distinti nel 2024 con azioni meritevoli.

“Esprimo la gratitudine mia personale, dell’Amministrazione e della città, per i gesti altruisti che avete compiuto“, ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri. “Attraverso voi ringrazio tutti i lavoratori del trasporto pubblico – ha aggiunto il primo cittadino – che onorano un impegno prezioso, talvolta rischioso, e che sono parte del tessuto connettivo della città.

Non vi limitate al trasporto di mezzi e persone, ma interpretate la dimensione più profonda del servizio pubblico: avete interpretato una città che si prende cura dei propri cittadini. Stiamo cercando di fare il massimo per la vostra sicurezza, siamo consapevoli che spesso vi trovate in situazioni complesse e difficili ma siete stati in grado di dimostrare umanità e senso del dovere allo stesso tempo“.

“Abbiamo voluto riconoscere e valorizzare azioni virtuose compiute dai lavoratori; – ha detto l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – oggi vogliamo premiare autisti, macchinisti, tassisti, noleggiatori, tutti coloro che svolgono le professioni nobili della nostra città e abbiamo voluto farlo in Campidoglio, perché possano riappropriarsi della città”.

“Oggi premiamo la generosità ma anche il coraggio, alcuni di voi sono protagonisti di veri e proprie azioni eroiche: tutti però non vi siete girati dall’altra parte – ha aggiunto Patanè – compiendo il gesto rivoluzionario di aiutare chi era in difficoltà. Per questo oggi la città vi rende omaggio con la medaglia di Roma, avete reso onore alla città e alla più grande azienda d’Europa Atac e a una grande categoria, quella dei tassisti. Il mio è un ringraziamento con il cuore, di questo dovete essere orgogliosi e devono essere orgogliose le vostre famiglie“.

Alla cerimonia sono intervenuti anche la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, e il presidente della commissione Mobilità Giovanni Zannola.

