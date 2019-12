“Premiato” con 2 Bollini Rosa il San Giovanni di Roma

L’A.O. San Giovanni Addolorata si riconferma Ospedale a misura di “Donna” e riceve dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA) 2 Bollini Rosa per il biennio 2020 -2021.

I Bollini Rosa (da 1 a 3) rappresentano il riconoscimento che la Fondazione ONDA, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali italiani “vicini alle donne” che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico, riservando particolare cura alla centralità della paziente.

Il San Giovanni rivolge da tempo particolare attenzione e cura al benessere della donna con l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili.

Tra le attività specialistiche aziendali che individuano percorsi di salute specifici per la donna si distinguono l’Area Materno Infantile e il Centro di Senologia (certificazione European Society of Breast Cancer Specialists nel 2017 e 2018).

A tali attività l’Azienda aggiunge progetti e periodiche iniziative di prevenzione e umanizzazione rivolte all’universo femminile: Open day per coppie/gestanti, progetto “Fiocchi in Ospedale”, progetto “Gravidanze e nascita senza violenza”, “Salute in rosa” Open Week ed “Ottobre rosa” con l’erogazione di visite ed esami diagnostici gratuiti; e ancora numerose altre iniziative di solidarietà in collaborazione con le associazioni di volontariato, tra cui corsi di trucco e banca della parrucca per pazienti operate al seno in chemioterapia.

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale realizza apposito protocollo per l’accoglienza delle donne vittime di violenza, prevedendo accesso e spazio riservati; inoltre, sempre all’interno del Pronto Soccorso sono presenti figure professionali “rosa”, personale infermieristico e ostetriche con specifiche competenze.

Infine, in occasione della Festa della Donna, l’Azienda organizza “La parola alle Donne”, convegno giunto quest’anno alla IX edizione; l’evento è promosso da professioniste del San Giovanni che si rivolgono alla cittadinanza femminile affrontando temi di prevenzione ed educazione sanitaria