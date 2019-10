Premiazione del 7° Concorso Letterario C. Martinelli

Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 10:00 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi si terrà la cerimonia di Premiazione 7° Concorso Letterario C. Martinelli.

L’evento letterario più importante del territorio è imminente e autori di ogni parte d’Italia saranno premiati a Colli Aniene per la poesia, la saggistica, i racconti e i libri.

Per questa edizione sono stati attribuiti anche due premi “fuori concorso” che sono andati rispettivamente a Luigi Matteo per la poesia “La Ballata di Robert Capa e di zi Mnguccj alla Radicosa” e ad Anna Maria Balzano per il libro “Il nostro tempo è breve” dedicato a Caterina Martinelli. Ingresso libero.