Premiazione di Salva la tua lingua locale il 6 dicembre 2021

La cerimonia di premiazione del premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale” si svolgerà lunedì 6 dicembre 2021 a partire dalle ore 9, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Nel corso dell’evento verranno consegnati i riconoscimenti relativi all’edizione 2021; parte della mattinata sarà dedicata anche alla premiazione dell’edizione 2020, la cui cerimonia è stata posticipata in osservanza alle disposizioni in materia di contrasto al Covid-19. La manifestazione sarà presentata dalla giornalista e presentatrice televisiva, Veronica Gatto.

“Salva la tua lingua locale” è indetto dall’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e ALI Lazio (Autonomie Locali Italiane) con il Centro Internazionale “Eugenio Montale” e E.I.P. “Scuola Strumento di Pace”.

Sono sette le sezioni, tutte a tema libero, in cui si articola concorso: “Premio Tullio De Mauro”, “Poesia edita”, “Prosa edita”, “Poesia inedita”, “Prosa Inedita”, “Fumetto Edito”, “Musica”, “Teatro Inedito”.

Sin dalla prima edizione del premio, inoltre, viene effettuata la registrazione audio e l’archiviazione di tutti gli elaborati inediti presentati; i contributi così entrano a far parte di “Memoria Immateriale” un canale Youtube che costituisce l’inventario on line delle tradizioni italiane: un prezioso archivio, unico nel suo genere, voluto ed implementato dall’Unione Nazionale delle Pro Loco, accreditata dal 2012 presso l’UNESCO.

Gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle singole categorie, inoltre, vengono raccolti ogni anno in un’apposita antologia che è disponibile anche in formato digitale anche sul sito del premio.

Il Presidente onorario del Premio è Giovanni Solimine, mentre la giuria è per l’edizione 2021 è composta da: Franco Brevini, Patrizia Del Puente, Luigi Manzi, Luca Abbruzzetti, Giovanni Ruffino, Plinio Perilli, Giancarlo Schirru, Giovanni Tesio, Tonino Tosto, Salvatore Trovato (Presidente). Giuria ad hoc, invece, per la sola sezione “Musica”, che è così composta: Toni Cosenza (Presidente), Andrea Carpi, Marco Rho, Rosario Di Bella, Pasquale Menchise, Matteo Persica, Paolo Portone, Elisa Tonelli, Luciano Francisci.