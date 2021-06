Si terranno venerdì 4 giugno alle ore 11.00, tramite Zoom, le premiazioni dei concorsi di Volley Scuola-Trofeo Acea. Creatività, genialità, fantasia e passione: sono questi gli elementi che hanno caratterizzato uno dei momenti più attesi del torneo dedicato alle scuole superiori di Roma e provincia, quest’anno organizzato con una modalità inedita ma altrettanto efficace.

Gli studenti, infatti, dovendo rinunciare alla parte giocata della manifestazione, hanno raddoppiato gli sforzi partecipando con centinaia di lavori ai concorsi che fin dalla prima edizione, nel lontano 1994, rappresentano l’anima sociale della kermesse. Dopo i seminari di educazione civica che hanno accompagnato le scuole da inizio marzo, gli alunni hanno approfondito le varie tematiche realizzando temi, fumetti, foto e slogan. “Raccontaci Volley Scuola”, “Comics on the net”, “click and volley”, “Fao e alimentazione” e “slogan sull’uso consapevole dell’acqua” sono stati un vero successo di partecipazione.

Alla presenza delle autorità, dei partner coinvolti nel progetto Volley Scuola-Trofeo Acea, dei docenti e di oltre 70 studenti finalisti, domani mattina verranno premiati i campioni delle varie categorie.