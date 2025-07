“Premio Gianni Borgna”, concorso fotografico dedicato a Roma

È stata presentata in Campidoglio la seconda edizione del “Premio Gianni Borgna”, il concorso fotografico dedicato a Roma e rivolto a fotografi tra i 18 e i 30 anni.

Il concorso, promosso da Visioneroma in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo, si chiuderà il 15 ottobre. Il tema dell’edizione 2025 è “Roma vissuta”. Il regolamento è disponibile sul sito www.premiogianniborgna.it . Oltre a premi in denaro, è prevista l’esposizione delle migliori opere al Palazzo delle Esposizioni.

Alla presentazione nella Sala del Carroccio, hanno partecipato la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, Annamaria Ciai Borgna, il presidente di Visioneroma Claudio Minelli, il presidente dell’Azienda speciale Palaexpo Marco Delogu e l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli.

Già assessore alla Cultura di Roma dal 1993 al 2006, Borgna è stato docente Sociologia della Musica all’Università di Roma Tor Vergata e ha insegnato alla Luiss Storia ed Economia della Musica. Alle docenze ha affiancato numerosi incarichi istituzionali, tra cui quello di consigliere regionale del Lazio, di consigliere della Biennale di Venezia e di presidente della Fondazione Musica per Roma. Esperto di musica e spettacolo, ha scritto testi e numerosi articoli su riviste e quotidiani.

Borgna è stato anche uno dei più attenti studiosi e divulgatori dell’opera di Pier Paolo Pasolini. A tal proposito, la premiazione del concorso si terrà il 2 novembre, in ricordo dei cinquant’anni dalla scomparsa di Pasolini.

A presiedere la giuria dell’edizione 2025, sarà la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli. “Il Premio Gianni Borgna – ha detto Celli – è molto più di un concorso fotografico: è un ponte tra memoria, cultura e futuro. Per me sarà un onore presiedere la giuria. Si tratta di un progetto che parla di Roma, dei suoi talenti, delle sue radici e delle sue aspirazioni. La fotografia diventa strumento di identità e racconto, nel nome di figure straordinarie come Gianni Borgna e Pier Paolo Pasolini“.

