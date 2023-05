Premio Roma 2023 per nuove varietà di rose

Si tiene sabato 27 maggio 2023 al Roseto comunale l’81ª edizione del Concorso internazionale per nuove varietà di rose. Premio Roma 2023.

Istituito nel 1933, il Premio Roma è diventato ormai un appuntamento di richiamo internazionale per coltivatori, ibridatori e appassionati e presenta ogni anno nuove varietà «inedite» di rose, non destinate al commercio ma esclusivamente alla ricerca florovivaistica.

Apertura alla cittadinanza dalle 18 alle 20 in Via di Valle Murcia per assistere alla Premiazione e ammirare le rose vincitrici.

Ingresso libero e gratuito.

Informazioni e approfondimenti sul sito dell’Ambiente