Al via la prima edizione del Premio “RomaRose – Non solo 8 Marzo”, organizzato dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina. L’evento, dedicato all’impegno e al talento femminile, è in programma lunedì 7 marzo alle 16 in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca.

“Abbiamo promosso questa iniziativa per dare voce alla forza che le donne mettono in campo sempre e in ogni settore. Saranno premiate personalità illustri, ma anche donne impegnate quotidianamente al nostro fianco e al servizio della comunità. Con un pensiero speciale alle donne oggi costrette a fuggire per salvarsi da una guerra ingiusta o che stanno combattendo per difendere la libertà”, afferma la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli.

L’idea del premio è nata facendo riferimento all’Agenda ONU 2030 e, in particolare, all’obiettivo 5 per raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne.

L’appuntamento, che prevede la premiazione di personalità che si sono particolarmente contraddistinte nello spettacolo, cultura, giornalismo, sport, magistratura, politica, nel mondo accademico, nel sociale e nelle forze dell’ordine, sarà moderato dalla presentatrice e giornalista Rai Monica Marangoni.