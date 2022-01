Prendiamoci cura della Memoria a Villa Gordiani

Nella ricorrenza del giorno della memoria il Comitato Sport e Cultura Popolare Villa Gordiani insieme all’ANPI organizzerà il 29 gennaio 2022 a partire dalle ore 10 fino alle ore 12 un’attività di decoro dell’area intorno alla lapide che ricorda il sacrificio dei Partigiani presso Largo delle Terme Gordiane.

Per tutti coloro che parteciperanno sarà un’occasione anche per restituire ai luoghi che ricordano la Lotta di Liberazione dal nazifascismo il decoro e la cura dovuti.

Il Comitato Sport e Cultura Popolare Villa Gordiani nasce nel 2021 dall’esigenza di un gruppo di cittadini residenti nel quartiere, ma anche di cittadini che con il quartiere hanno una storica e consolidata relazione sociale, sportiva, culturale e lavorativa, di far fronte al crescente degrado sociale, culturale e ambientale prodottosi in particolare in questo ultimo decennio.