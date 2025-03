Prenestino – Isola delle Rose ritornano a Largo Venue insieme a Radio Kaos Italy

Sabato 8 marzo, Radio KAOS Italy invita tutti gli amanti della buona musica, a partire dalle ore 21:00, ad un evento speciale al Largo Venue in via Biordo Michelotti 2, al Prenestino.

La serata sarà aperta dai Plastic Haze, che daranno il via a una notte di musica emozionante e coinvolgente.

A seguire, sarà il turno della band principale, Isola delle Rose, che offrirà al pubblico un concerto indimenticabile.

Inoltre, saranno presenti come ospiti speciali Webro e Federica Carta, pronti a farvi vivere una serata ancora più unica con le loro esibizioni.

E non finisce qui, dopo il concerto, continua la festa con il Dj Set di “Back To The Disco” a cura di Leoilmiodj e Federico Brianstorm.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro disponibile su Dice o direttamente in cassa.

L’ingresso invece è di 8 euro.

Link: https://dice.fm/event/l8v3ww-isoladellerose-8th-mar-largo-venue-roma-tickets?lng=it

