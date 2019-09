Presentata la “Guida Facile ai Servizi Socio-Sanitari” nel V municipio

Dopo una prima edizione in lingua italiana, è stata presentata oggi 20 settembre 2019 alla Casa della Salute Santa Caterina della Rosa in via Forteguerri 4, la “Guida Facile ai Servizi Socio-Sanitari” tradotta in 7 lingue e che sarà costantemente aggiornata.

La Guida illustra i servizi e le prestazioni dei Servizi Sociali e Sanitari che sono erogati ai cittadini nel territorio del Municipio Roma V.

Questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra ASL Roma 2 Distretto V diretta dal Dott. Fabrizio Ciaralli, Ufficio di Piano del Municipio Roma V responsabili Dott.sse Gianna Rita Zagaria e Tiziana Chiocchio e l’Assessore ai Servi Sociali Mario Podeschi.

Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti delle comunità straniere presenti sul nostro territorio.