Presentata la maglietta e la medaglia dell’Atleticom We Run Rome 2019, corsa podistica in programma nella Capitale il 31 dicembre 2019.

L’incontro si è svolto il 10 dicembre presso l’Atleticom We Run Rome Point dello Store Decathlon Appio, fra i presenti: Camillo Franchi Scarselli Presidente Atleticom We Run Rome, Daniele Frongia Assessore allo Sport Roma Capitale e Commissario Straordinario ROMA UEFA EURO 2020 e Gianpaolo Calvarese, Arbitro di serie A e cofondatore di Ape Regina. Fra i tanti i giornalisti Alessio Di Francesco e Fabrizio Tomasello.

Interessante l’intervento di Gianpaolo Calvarese, il quale ha riferito brevemente al pubblico, il suo ruolo sportivo, e più minuziosamente l’utilità delle api. Gianpaolo Calvarese esperto del settore grazie alla sua azienda Ape Regina, ha spiegato al numeroso pubblico che le api hanno un ruolo importantissimo nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione della natura. Sono insetti impollinatori, cioè permettono l’impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti, trasportando il polline da un fiore all’altro.

L’Assessore Frongia, ha dichiarato: sono felice di presentare la nuova maglia e la medaglia dell’Atleticom We Run Rome, un evento sportivo giunto alla IX edizione è un appuntamento importante e consolidato, che richiama a Roma migliaia di atleti da tutte le Regioni d’Italia. L’Assessore al termine del suo breve intervento ha assicurato che il 31 dicembre sarà presente all’arco di partenza.

Camillo Franchi Scarselli ha dichiarato: sono felice di questa collaborazione con Gianpaolo Calvarese e l’Atleticom We Run Rome, nata in Abruzzo nel mese di ottobre in occasione della Mezza Maratona della città dell’Aquila organizzata da Atleticom perché ci prefissiamo gli stessi obiettivi sportivi, ha concluso il Presidente Scarselli.

L’occasione dell’incontro importante anche per aver illustrare la novità più grande di questa IX edizione dell’Atleticom We Run Rome è la partnership con Decathlon. Da quest’anno, infatti, in tutti e 7 i punti vendita Decathlon di Roma ci sarà la possibilità di acquistare la nuova maglia da gara ed iscriversi alla 10 km non competitiva e alla 5 km non competitiva. Sarà sufficiente cercare all’interno del reparto running la divisa ufficiale, pagare alla cassa e con lo scontrino alla mano recarsi presso lo stand Atleticom We Run Rome presente nel negozio e completare l’iscrizione con il nostro staff.

Il raduno della We Run Rome, dell’ultima gara del 2019 interessa un percorso delle strade della Capitale è’ fissato per martedì 31 dicembre 2019 alle ore 12:00 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla “Nando Martellini” a Roma. La partenza della prova di Km 10 competitiva e non competitiva sarà data in Via delle Terme di Caracalla alle ore 14:00. La prova non competitiva di Km 5 prenderà il via pochi minuti dopo.

Per informazioni e iscrizioni visita il sito werunrome.com o scrivi werunrome@atleticom.it tel 06.6287586