Presentati al terminal di Anagnina 60 nuovi bus Cotral

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri e alla presidente di Cotral, Amalia Colaceci hanno presentato al capolinea partenze di Anagnina 60 nuovi bus della flotta Cotral.

Realizzati per il trasporto dei passeggeri a corto e medio raggio, 20 dei 60 nuovi Iveco Crossway saranno dedicati al servizio interurbano e suburbano nell’area metropolitana di Roma e concorreranno a potenziare ulteriormente la flotta, già rinnovata al 90% con mezzi di ultima generazione. Questi bus saranno dislocati nei Comuni di Colleferro, Genazzano, Subiaco e Velletri e percorreranno le tratte di collegamento tra i Comuni della Provincia e la Capitale.

Gli Iveco Crossway Line da 45 posti a sedere hanno un’elevata capacità di carico e dimensioni contenute: sono autobus più corti (10,8 metri), tutti a pianale ribassato, completamente accessibili per il trasporto dei disabili. Si tratta di mezzi Euro 6 – la categoria più bassa in termini di emissioni inquinanti – e, in analogia con tutti i nuovi bus, sono accessoriati con sistema di monitoraggio in tempo reale, contapasseggeri, videosorveglianza, indicatori di linea, sistemi multimediali di bordo.

I veicoli sono stati acquistati con un investimento di 17 milioni di euro, fondi del Piano Nazionale Strategico Mobilità Sostenibile erogati dalla Regione Lazio.

“Oggi è una giornata importante – ha affermato il presidente della Regione Lazio Zingaretti – la presenza del sindaco di Roma Gualtieri con gli altri sindaci è un altro segnale di una collaborazione che non porterà altro che bene. E avere un’azienda del trasporto pubblico locale efficiente come Cotral – ha aggiunto – con il 90 per cento dei bus nuovi, aiuta una fase di grande rilancio della Capitale che si prepara ad affrontare le sfide del futuro”.

“Abbiamo sessanta bellissimi autobus nuovi, puliti e tecnologici – ha dichiarato il sindaco Gualtieri che ha poi sottolineato – Noi oggi inauguriamo una nuova fase di collaborazione e sinergia sul trasporto pubblico, su scala regionale e su scala cittadina, che è una cosa importantissima per migliorare il servizio, la sua qualità e la sua efficienza e capillarità.

Cotral per noi – ha aggiunto Gualtieri – è un modello perché è un’azienda efficiente che si valorizza oggi con mezzi pubblici ecologici e innovativi. Il 52 per cento dei chilometri che percorre insistono sull’area metropolitana, un terzo del servizio nella città di Roma”.