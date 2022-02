Presentati i progetti PNRR del V Municipio

Importante giornata all’Auditorium Parco della Musica. Giovanni Caudo e il sindaco Gualtieri hanno presentato i progetti che la Capitale attuerà con i fondi del PNRR. Aspettando il 20 marzo 2022 termine della presentazione rimaniamo in attesa di aggiornamenti.

Nel corso di questo evento Giovanni Caudo ha parlato dei progetti che presenterà la Città per investire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un intervento che andrà a migliorare dal punto di vista tecnologico e dell’efficentamento energetico tutte le 41 Biblioteche comunali e che le renderà delle vere e proprie officine culturali. Poi anche due biblioteche nel V municipio una a via Fontechiari a Centocelle vecchia e uno a La Rustica e una nell’ex sede del VI municipio che, per motivi di spazio, può diventare punto lettura e prestito

Il PNRR, i fondi per i i trasporti, il tram sulla Palmiro Togliatti e quello che da Termini collegherà il Vaticano.

Il tram sulla Palmiro Togliatti ha dato lo spunto per la perimetrazione del PNRR del V municipio. Quindi verranno ristrutturate e risanate ambientalmente questo tratto e questo è stato lo spunto per l’incontro nel pomeriggio del 21 febbraio al Centro Carni, Sono intervenuti Giovanni Caudo, Francesca Danese del Forum del terzo settore, il presidente del V Caliste, l’assessore al patrimonio e urbanistica Sergio Scalia, la vicepresidente del V nonché assessore ai Lavori pubblici Maura Lostia, l’assessore alla Scuola Cecilia Fannunza e infine il motore di questa presentazione incentrata sul V municipio Giammarco Palmieri e Maurizio Moretti che avevano presentato un master plan da cui i progetti discendono in maniera diretta.

L’ex presidente del V municipio ed ora presidente della Commissione Ambiente capitolina ha detto ha ricordato di aver partecipato all’assemblea nella quale il Municipio Roma V ha presentato i progetti che ora sono a disposizione di Roma Capitale nell’ambito del PNRR. L’attuale amministrazione ha deciso di riprendere l’importante lavoro di programmazione strategica che fu fatto nel 2016 con il Masterplan del Municipio, progettando gli interventi sull’asse Palmiro Togliatti. Un lavoro straordinario dell’amministrazione guidata da Mauro Caliste. Come ho avuto modo di dire più volte è fondamentale spendere bene questi fondi che l’Europa ci mette a disposizione, perché in futuro difficilmente avremo un’opportunità del genere. È poi e intervenuto Maurizio Moretti che riprendendo la spiegazione dell’assessore al patrimonio Scalia ha ribadito la realizzazione delle tre nuove biblioteche una a Centocelle vecchia, una a La Rustica e un punto lettura alla vecchia sede del 6 Municipio; poi ha parlato dell’asse Palmiro Togliatti e di tutte le opere supplementari inserite in questo asse tra cui il rifacimento della sede Prenestina e l’abbattimento della struttura adiacente il municipio e i vigili urbani per costituire un nuovo polo sociale, mensa, accoglimento persone senza fissa dimora e punto smistamento posta cosiddetta Modesta Valenti in memoria di senza tetto. Inoltre i locali del Teatro dell’Opera accanto alla sede del municipio adiacente via Prenestina e i futuri locali del Teatro vicino Esselunga. Infine un impianto sportivo in via del Pergolato, attività di un print realizzato in intervento diretto in cui l’appezzamento torna ad essere del Comune di Roma e utilizzabile allo scopo PNRR.