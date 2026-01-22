Presentato il patto di collaborazione per l’acquedotto Alessandrino tra il Campidoglio, il V Municipio , la Sopraintendenza dei beni culturali, le associazioni, i comitati, le scuole, le comunità religiose da Centocelle, Alessandrino a Mistica con la partecipazione di organizzazioni e cooperative romane, la rete delle imprese di Centocelle.

Il patto per l’acquedotto Alessandrino avviene grazie all”impegno dei tanti protagonisti e grazie alla preziosa guida e consulenza di LabSus per l’elaborazione del patto.

L’assemblea è stata affollata da tante rappresentanze e ha dato vita ad un importante dibattito, prezioso sulle ragioni del patto nei suoi scopi e finalità, sulle attività, sull’organizzazione più adeguata, sull’impegno di ciascuno alla realizzazione della cura dell’acquedotto e di dare vita ad un percorso aperto a tutte/i cittadini.

Un patto che intende sviluppare la relazione tra le tante e diverse comunità che sono attraversate dall’acquedotto Alessandrino che sono: Centocelle – Alessandrino-Tor Tre Teste-Torpignattara-Villa De Santis-Mistica .

L’incontro, il dialogo costruttivo avvenuto tra tutti i partecipanti dei cittadini attivi e organizzati, il Presidente della Commissione Tutela ambiente del Campidoglio Palmieri, l’assessore al commercio del V Municipio, Ricci e la Sopraintendenza, testimonia che grazie ai patti di collaborazione può esserci lo sviluppo della partecipazione dei cittadini.

Questa partecipazione favorisce l’incontro con l’amministrazioni locali di governo della città, indispensabile a migliorare la qualità della vita dei cittadini, costruendo il clima sereno della collaborazione partecipata!

Il prossimo appuntamento sarà il 4 febbraio ore 18 a via della Bella Villa 96 da Fusolab, per individuare lo stato dei territori e delle aree verdi in cui viviamo , per unire i parchi dall’Alessandrino a Mistica per costituire a Roma Est il secondo parco naturalistico della Capitale dopo Villa Pamphili….

