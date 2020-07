Presentazione di Vanzature/Avanzi di Vincenzo Luciani

Lunedì 13 luglio 2020 alle ore 18,00 presso la Sede di Planet Onlus in via G. Arcangeli 21 a Roma Centocelle si terrà la presentazione di Vanzature/Avanzi (poesie in italiano e in dialetto garganico di Ischitella) di Vincenzo Luciani – Aperilibro n. 21 (Edizioni Cofine)

Intervengono:

Luisella Di Curzio, Francesco Figliomeni (Planet Onlus)

Presenta il libro: Maurizio Rossi

Letture dell’Autore

A tutti i presenti verrà offerta in omaggio una copia del libro

Per rispettare le norme di sicurezza si prega di comunicare la propria partecipazione al: 06.24403519 o 06.2314274

VINCENZO LUCIANI è nato nel 1946 a Ischitella nel Gargano, dal 1975 vive a Roma dove dirige il mensile di informazione locale Abitare A. È fondatore dell’Associazione e della rivista di poesia Periferie. Dirige il Centro di documen­tazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino”. Ha pubblicato le raccolte di poesia: Il paese e Torino (1985), I frutte cirve (1996), Frutte cirve e ammature (2001), Tor Tre Teste ed altre poesie: 1968-2005 (2005), La Cruedda (2012), Straloche/Traslochi (2017), Vanzature/ Avanzi (2020).