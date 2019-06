Presentazione ufficiale della terza edizione de “La Notte bianca dello sport”

Lunedì 3 giugno 2019, ore 10.00, presso Piscina delle Rose, in viale America 18 la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini, Daniele Frongia e il Presidente della X Commissione Capitolina, Angelo Diario presentano ufficialmente la terza edizione de “LA NOTTE BIANCA DELLO SPORT DI ROMA CAPITALE” in programma l’8 giugno 2019.

Roma Capitale con questa iniziativa vuole valorizzare il patrimonio sportivo della Città attraverso eventi che promuovano lo sport inteso come veicolo di integrazione sociale e culturale, ma anche come divertimento, passione, prevenzione fisica della persona.

Diverse le attività previste, tutte da non perdere, non solo per gli appassionati di sport ma anche per famiglie, ragazzi e bambini di tutte le età.