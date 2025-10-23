Prete 81enne accusato di violenza sessuale: la vittima è un giornalista conosciuto al Conclave

Un sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni, figura di spicco tra i vaticanisti iberici, è indagato dalla Procura di Roma per violenza sessuale.

L’uomo, identificato come A.P., avrebbe conosciuto la presunta vittima — un cronista 40enne — durante i giorni del Conclave, successivi alla morte di papa Francesco.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tra i due si sarebbe instaurato un rapporto cordiale nei giorni dell’elezione di papa Leone XIV.

Un primo incontro si era tenuto nell’abitazione dell’anziano sacerdote, per un semplice aperitivo, conclusosi senza particolari episodi.

Qualche settimana più tardi, però, il religioso avrebbe rinnovato l’invito, e in quell’occasione — secondo la denuncia — avrebbe tentato un approccio fisico più insistente, respinto dal collega più giovane. Il 40enne, turbato dall’episodio, ha poi deciso di sporgere denuncia contro il prete.

Dalle indagini sarebbe emerso anche che l’81enne avrebbe successivamente inviato messaggi di scuse alla presunta vittima, che nel frattempo si è trasferita all’estero per evitare nuovi contatti.

La Procura di Roma ha ora chiuso le indagini preliminari: il sacerdote dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.