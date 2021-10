Prevenzione ambientale e tecnologica

A metà agosto Abitare A Roma ha ospitato un mio articolo che descriveva un grosso incendio che ha distrutto ettari ed ettari di vegetazione boschiva.

Citammo che “Alla fine è sempre la mano dell’uomo” con la sua malvagità e la sua incuria a creare il problema a sé stesso .

I VV. FF. hanno ricevuto l’aiuto dei Volontari Volenterosi, anche l’acqua delle loro abitazioni per riempire l’autobotte.

Anche oggi i piromani hanno mangiato e bevuto e gli zozzoni hanno continuato a riversare selvaggiamente la loro immondizia nella discarica del fuoco.

Allego il link dell’articolo, se volete leggerlo, perché è importante tenere sempre alta l’attenzione, non solo a Ventosa o Firenze o Roma o Lagonegro, sull’uomo o la donna malvagi e incuranti della natura che alimentano i piromani in autunno, in inverno, in primavera …per poi scatenarsi in estate.

La raccolta dello strame a Ventosa o a Itri o al Redentore questo autunno non si potrà fare perché il vegetale nei monti Aurunci non è rinato, prima del levar del sole canta solo il gallo ora.

Avere cura del proprio orto, del proprio appezzamento di terreno, dei propri fiori e dei propri alberi. Però senza accanirsi sulle proprietà non proprie.

Perché gettare immondizia, ingombrante, plastica in mezzo alle strada o nei cigli della stessa o nei terreni limitrofi o nei parchi pubblici è un reato che non si annulla con l’essere soddisfatti del proprio giardino o cortile o giardino condominiale pulito.

Il “gettare di oggi” diventa il “combustibile” estivo per il piromane.

Noto nel nostro parco Palatucci che il Servizio Giardini pota gli alberi e lascia la legna in terra . Passa il cittadino e “recupera” e “carica” la sua macchina di legna da ardere nel camino, gli avanzi non interessanti (per lui o lei ) rimangono sul terreno. Si nota nei terreni di ogni parte della nostra Italia, serve legna e si tagliano rami di alberi altrui, si “recupera” e “si carica” la legna e si butta il fogliame avanzato, che non serve al vandalo ora, ma servirà al piromane domani.

Ma i piromani non esistono, i vandali nemmeno, è l’alta temperatura estiva che fa bruciare i rami alti degli alberi integri.

I Comuni fanno prevenzione ambientale? Fanno controlli? Cambiamo argomento, a Roma si dice: è aria fritta !!

Il cittadino ha capito e ha iniziato a fare da solo la prevenzione tecnologica, con telecamere e fotocamere e APP in sostituzione degli spaventapasseri di una volta.

Si accetta il passerotto, non si accetta il vandalo, anche perché i campi coltivati sono quasi scomparsi e gli stessi oramai brulli e sporchi fanno gola al futuro piromane.

Abbiamo trovato degli inneschi citano i VV.FF, ma l’innesco unito al fogliame e legnetti, l’immondizia, l’ingombrante, la plastica fanno il danno incendiario.

Un mio amico, nel camminare nel parco Palatucci mi diceva: con la mia prevenzione tecnologica tramite APP so chi ha vandalizzato la mia proprietà, so chi ha deturpato, conosco a “mano dell’uomo o della donna ” che deturpa l’ambiente.

Si deve arrivare a tanto? Già ci si è arrivati ?

Speriamo che i cinque o sei anziani continuino a trovare lo strame (Ampelodesma tenax, vegetale dalle foglie lunghe e fibrose), nei monti intorno a tutti i paesi d’Italia. Con la falciatura prima del levar del sole, quando il cespuglio è ancora umido di rugiada; sottoporre a battitura lo strame e ridurla a strisce intrecciate. Lo strame DEVE continuare ad essere utilizzato per l’impagliatura di sedie, per la produzione di cestini e sporte da lavoro, bamboline porta fortuna.

Alla faccia dei furfantelli o furfantelle del quartierino o del paesotto … e dei PIROMANI estivi.